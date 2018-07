Stiri pe aceeasi tema

- ONG-ul spaniol Proactiva Open Arms, care desfasoara pe Marea Mediterana operatiuni de salvare a migrantilor ce debarca apoi in Europa, a inaintat sambata plangere penala impotriva comandantului unei nave comerciale si garzii de coasta libiene, formuland acuzatia de omor prin imprudenta in urma naufragiului…

- Guvernul a adoptat astazi un proiect de interes pentru romanii de pretutindeni. Astfel, prin Hotarare de Guvern a fost imbunatatit cadrul legislativ privind conditiile in care romanii pot calatori in strainatate impreuna cu copiii minori.Potrivit Hotararii de Guvern, prin modificarea normelor metodologice…

- Vineri, 29 iunie 2018, senatorul Titus Corlațean, președintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Președinției Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, a primit o delegație de oficiali…

- Guvernul ungar considera ineficiente controalele la granitele interne ale Uniunii Europene in ce priveste ameliorarea sigurantei publice in blocul comunitar, a declarat luni un oficial guvernamental in Comisia pentru afaceri europene a parlamentului de la Budapesta, relateaza agentia MTI. Balazs Molnar,…

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- „De fiecare data, iesim in strada alaturi de voi, pentru a ne asigura ca toata lumea este in siguranta. E ce conteaza cel mai mult pentru noi! E datoria noastra sa va asiguram protectia si sa va garantam libera exprimare, asa cum ne spune si Constitutia Romaniei. Ca si in 2017, si anul asta efortul…

- Trei minori, o fetita de 8 ani, una de 4 ani si un baietel de 3 ani, toti frati, dintr-un sat din judetul Vaslui, au ajuns miercuri seara la spital. Prima a fost gasita fetita de 8 ani, prabusita in drum, care a fost internata de urgenta. Dupa ce a fost preluata fata de 8 ani, diagnosticata cu intoxicatie…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a insarcinat miercuri pe Giuseppe Conte, un jurist necunoscut publicului, propus de reprezentanti politici antisistem si extrema dreapta, sa formeze viitorul Guvern, dupa 80 de zle de negocieri in urma alegerilor legislative. "Presedintele Republicii…