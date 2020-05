Stiri pe aceeasi tema

- Au fost clipe extrem de grele pentru familia Gretei, micuța de trei ani care in urma cu doar cateva zile s-a inecat intr-o piscina din Italia, țara in care locuia impreuna cu familia sa! Pe ultimul drum a fost condusa de parinții sai, zeci de localnici care au cunoscut-o, dar și de cei doi caini ai…

- Tragedie in familia unei romance din Italia. Fiica acesteia a fost gasita moarta intr-o piscina, marți, la o distanța de doi kilometri de casa. Fetița avea doar 3 ani, informeaza umbria24.it. Copila ieșise la plimbare, alaturi de cei trei caini ai familiei. La un moment dat, unul dintre aceștia s-a…

- Nenorocirea s-a produs marti, dupa ce copila a ieșit cu la plimbare cu cei trei caini ai familiei, dintre care doar unul s-a intors casa, scrie Observatornews.ro. Speriați ca nu-și mai gasesc fetița, parinții au alertat poliția. In jurul orei 16:30, dupa trei ore de cautari, trupul…

- O infirmiera romanca a murit in Italia, la varsta de 40 de ani, dupa o lupta de cateva saptamani cu COVID-19. Femeia era stabilita in Italia de 15 ani, informeaza oglioponews.it.Elena Rodica Nițu lucra la spitalul Oglio Po din Cassalmaggiore, provincia Cremona, regiunea Lombardia, in secția…

- O romana stabilita de peste 15 ani in Italia și-a pierdut viața din cauza coronavirusului. Femeia era asistenta medicala și lupta in prima linie pentru a-i salva pe pacienții care au contactat virusul COVID-19. Insa, din pacate, nu s-a mai putut salva și pe ea.

- Radu Paraschivescu, scriitorul in varsta de 59 de ani lucreaza de acasa, asculta muzica și iși imagineaza cum Lazio ar fi devenit campioana daca nu s-ar fi incurcat cu vreo boacana monumentala - Radu, cum iți ocupi timpul in perioada asta?- In general, fac cam tot ce faceam si cu o luna in urma: scriu,…

- Femeia de 80 de ani din comuna Borșa, județul Maramureș, primul cetațean roman care a murit de coronavirus, in Italia, a fost adusa in țara de membrii familiei, alaturi de sora sa, de asemenea decedata,...

- Primul roman ucis de coronavirus, o femeie de 80 de ani care a murit in Italia, a fost adusa inapoi in Romania și inmormantata fara preot. Membrii familiei au repatriat trupul neunsuflețit al femeii, dar și al surorii sale, care și ea a murit recent, in Italia.