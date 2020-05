Stiri pe aceeasi tema

- Greta, fetița romanca in varsta de numai trei ani care a murit inecata intr-o piscina, in localitatea Foligno din Italia, a fost condusa pe ultimul drum de parinții ingenuncheați de durere, dar și de zeci de localnici și cei doi caini ai familiei care au incercat sa o salveze.

- Tragedie fara margini in familia unei romance din Italia. Fiica femeii, in varsta de trei ani, a fost gasita fara suflare intr-o piscina situata la o distanța de doi kilometri de locuința.

- Nenorocirea s-a produs marti, dupa ce copila a ieșit cu la plimbare cu cei trei caini ai familiei, dintre care doar unul s-a intors casa, scrie Observatornews.ro. Speriați ca nu-și mai gasesc fetița, parinții au alertat poliția. In jurul orei 16:30, dupa trei ore de cautari, trupul…

- Doctorii indieni încearca sa salveze vederea unei fete de șapte ani care a fost violata, dupa ce agresorul a încercat sa o orbeasca, pentru a nu putea fi identificat, scrie AFP. Un barbat de 21 de ani a fost arestat în urma acestei agresiuni care a avut loc în statul…

- O familie cu 8 copii, care și-a amenajat o locuința temporara intr-o unuitate militara parasita de la marginea Bucureștiului, a fost lasata de Armata, dupa un articol in Libertatea, sa stea aici peste iarna și, mai apoi, pana trece starea de urgența. Andrei Columb, un cantareț de pe net, care se autocaracterizeaza…

- Adelina a povestit care este viața familiei Chivu in Italia, țara care a intrat in carantina. ”Adelina si Cristi Chivu locuiesc in Milano, unde, in plina carantina, e cea mai grava situatie. Adelina mi-a povestit cum traiesc ei zilele acestea, care e atmosfera pe strazile milaneze, ce ii sperie,…

- 4 elevi din scoala unde invata si fiul Printului William prezinta simptome ale coronavirus. Familia regala este in alerta. Printul George si Printesa Charlotte invata la o scoala privata din Battersea, scoala aflata in sud vestul Londrei.Elevii au fost izolati la domiciliu pentru moment si li se fac…

