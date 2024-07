Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini de la accidentul de duminica seara din zona parcului Pantelimon, in care un baiat de 9 ani și-a pierdut viața, iar o fetița de 7 ani se afla in stare grava la spital.Din imaginile surprinse la locul tragediei, se poate observa cum trecatorii și locuitorii din zona se indreapta…

