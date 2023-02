Fetița născută sub ruinele cutremurului din Siria a fost adoptată și a primit numele mamei sale Fetița nascuta in nordul Siriei in timpul cutremurului devastator din aceasta luna – și care a fost cunoscuta pana acum sub numele Aya – a fost adoptata de matușa și unchiul ei, dupa ce parinții și frații ei au murit in dezastru, relateaza Reuters. Imagini care au circulat pe scara larga pe rețelele de socializare dupa cutremur au aratat un salvator coborand un morman de moloz purtand un copil mic acoperit cu praf. Nou-nascutul a fost identificat ulterior ca fiind copilul lui Abdallah și Afraa Mleihan, care au murit in cutremur impreuna cu ceilalți copii ai lor in orașul Jandaris, deținut de rebeli,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

