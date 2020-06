Fetița Majdei Aboulumosha, victimă a rasismului Jacqueline, fiica artistei Majda Aboulumosha, a fost victima rasismului. Micuța in varsta de 7 ani a fost respinsa de alte fetițe, pe motiv ca este „neagra”. Majda a povestit pe pagina sa de Facebook cum fiica sa a mers in parc cu bunica ei și, cand a vrut sa se joace cu alte fete, acestea i-au spus ca nu vor sa se joace cu ea deoarece Jacqueline este de culoare. „Am o rugaminte la voi! La voi Adulții, parinții! Sa invațati copiii de cand sunt mici de ce suntem pe pamantul asta atat de diferiți, de ce a lasat Dumnezeu atat de multe culori pe pamant. Am invațat-o de cand era mica pe Jacqueline… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jacqueline, fetița prezentatoarei TV de la Antena Stars, a fost in parc cu bunica sa, insa a avut parte de o dezamagire din partea copiilor aflați la locul de joaca. Majda a povestit pe una dintre rețelele de socializare, cum fetița ei a fost victima rasismului. „Am o rugaminte la voiLa voi Adulții,…

- Costin Marculescu a fost gasit mort , miercuri noapte, in cada apartamentului sau. La aflarea veștii, Mara Banica, o buna prietena de-a actorului, a afirmat ca nu crede ca acesta s-ar fi sinucis, el avand de mai mulți ani probleme cu inima. „A murit un prieten, un om cu care am ras foarte mult in ultimii…

- Majda Aboulumosha, prezentatoarea de la Antena Stars și-a gasit tatal dupa 25 de ani de cautari. Intalnirea dintre cei doi a avut loc in urma cu șase ani, insa vedeta a publicat imaginea cu acesta, abia acum. Mai mult, ea a ținut totul secret, despre povestea ei de viața.Alaturi de fotografie, mulatra…

- Fundația ”Ion Gavrila Ogoranu” a publicat fragmente dintr-un jurnal al unui partizan anticomunist și despre cum și-a petrecut acesta Paștele, în 1953, singur și haituit de Securitate. Între anii 1952-1954, Vasile Motrescu a notat zilnic tot ceea ce a facut…

- "Guvernantii ii condamna la moarte pe multi bolnavi de cancer, boli cardiace, diabet etc, care in perioada asta nu pot beneficia de ingrijirile de care au nevoie sau sunt expusi la infectare cu coronavirus. Romania are 7.000 de bolnavi de coronavirus si 3,5 milioane de bolnavi cronic. Chiar vreti…

- Dupa ce și-a inchis restaurantul din Capitala din cauza coronavirusului și s-a retras la țara, la moșia din Babana-Argeș, actorul Florin Calinescu iși ține fanii aproape prin live-uri pe Facebook. Juratul de la „Romanii au talent” pune criza creata de COVID-19 pe seama marilor puteri „ intr-o galceava…

- Florin Calinescu a vorbit live, pe contul sau de Facebook, despre criza generata de Covid-19. El a comentat dur situatia creata in jurul pandemiei de coronavirus . Calinescu a abordat mai multe subiecte, printre care situatia exporturilor de lemn din padurile patriei, despre cei care ne conduc, dar…

- Pe raza comunei Moara Vlasiei, nu exista in acest moment vreun caz de suspiciune sau de infectare cu coronavirus, a anunțat primarul Andrei Filip. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 493, ediția print ”De aceea, Comitetul Local pentru Situații de Urgența s-a intrunit pe 12 martie la primarie și…