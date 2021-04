Reducerea la tăcere

Risipă de marșuri pe străzile Capitalei și în țară. Ziua și marșul. Se scandează de la „Jos Arafat!” la „Jos Guvernul!”. Însă Arafat și Cîțu nu au de gând să cadă. Fiecare are timpul lui, pe care strada nu îl poate decide. De la Cotroceni ar trebui să vină semnalul, însă președintele e plecat în […] The post Reducerea la tăcere first appeared on Ziarul National… [citeste mai departe]