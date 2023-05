Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de patru ani, din Suceava, s-a oparit cu apa clocotita dupa ce a rasturnat un lighean. Fetita este in stare grava, suferind arsuri pe 60% din suprafața corpului. Ea a fost transferata de la Suceava la Iași, iar de acolo la Bucuresti, cu un elicopter SMURD, anunța Monitorul de Suceava . Incidentul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a oferit vineri seara detalii despre cazul sechestrarii timp de 28 de ore a fetiței din Chiajna de catre tatal ei, precizand ca micuța nu a fost niciun moment in pericol și ca aceasta zambea cand a fost adusa la geam, scrie news.ro.Oficialul guvernamental a dezvaluit…

- Tragedia care a lasat indoliata o familie de romani dintr-un orașel francez, a carei fetița de cinci ani a fost ucisa, a șocat opinia publica din Franța. Trupul copilei a fost gasit intr-un sac. Un tanar cu tulburari psihiatrice a fost arestat.

- O fetita in varsta de 10 ani a murit, luni dupa amiaza, dupa ce a fost lovita de un autoturism pe un drum judetean din Valcea. Echipajele medicale ajunse la fata locului au gasit copilul inconstient si au aplicat zeci de minute manevre de resuscitare, insa fara rezultat. Accidentul s-a produs pe drumul…

- Alessia Gabriela Nigel, fetița romanca in varsta de 4 anișori, moarta la Spitalul Giovanni Paolo II din Sciacca, regiunea Sicilia, dupa ce a ajuns acolo cu o febra mare, va fi inmormantata luni, 3 aprilie. Copila s-a stins marți, pe 28 martie, in jurul orei 10:00 dimineața, la puține ore de la internare.…

- O fetița de 1 an și 5 luni a fost spitalizata in stare grava, cu arsuri ale feței și gatului, dupa ce micuța a tras peste ea o cana cu ceai fierbinte. Totul s-a intamplat in ziua de 29 martie, in stanga Nistrului.