- La data de 8 mai a.c., in jurul orei 11:57, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe Drumul Garii Balotesti, un autoturism a intrat intr o teava de gaze. La fata locului s au deplasat imediat politistii rutieri din Otopeni si politistii Serviciului Rutier…

- O mașina care ardea a atras atenția unui trecator, care a anunțat autoritațile. Ajunși la fața locului, pompierii și polițiștii au facut o descoperire macabra: in portbagaj erau oaseminte carbonizate. Mai mult decat atat, se pare ca ramașițele umane fusesera tranșate Mașina care ardea era intr-un lan…

- Oseminte carbonizate au fost gasite intr-o mașina la intrarea in orașul Magurele, județul Ilfov, intr-un lan de rapița. In portbagajul autoturismului au fost descoperite ramasite umane carbonizate, transate, iar masina nu a putut fi identificata, in prima faza.Inspectoratul de Poliție al Județului…

- Polițiștii din București au descoperit, sambata, in portbagajul unei mașini incendiate intr-un lan de rapița din localitatea Magurele, județul Ilfov, un craniu uman și fragmente de oase carbonizate, au precizat surse din cadrul anchetei, pentru ziarul Libertatea.Descoperirea a fost facuta dupa ce pompierii…

- Un carambol in care au fost implicate cinci mașini a avut loc pe DN 1, in zona orașului Otopeni din județul Ilfov, anunța centrul InfoTrafic. Marti, in jurul orei 15.51, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca pe DN 1, in zona localitatii Balotești, km 18,…

- La data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 15:51, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe DN1 localitatea Balotesti, km 18, a avut loc un eveniment rutier, in care a fost implicate mai multe autoturisme.Potrivit IPJ Ilfov, la fata locului, s au deplasat…

- Un incendiu de amploare a izbucnit, miercuri, la un centru de colectare și reciclare deșeuri in localitatea Glina, de langa București. Autoritațile au emis și o avertizare Ro Alert. Pompierii au fost alertați prin apel la 112 ca are loc un incendiu la un centru REMAT din localitatea Glina. „Ard caroserii…

- La data de 15 martie a.c., in jurul orei 17:42, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre un barbat cu privire la faptul ca la un restaurant de tip fast food, situat pe Sos. Bucuresti Targoviste, unui refugiat din Ucraina i a fost sustrasa geanta.Potrivit unui comunicat al…