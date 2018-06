Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru depistarea unei tinere de 23 de ani, disparuta de pe raza localitații Dudeștii Noi. Duminica 10 iunie, in jurul orelor 21.30, BLAJINA IONELA FLORINA ar fi plecat de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente:…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat european de arestare, emis de autoritațile judiciare din Germania, fața de o femeie de 39 de ani. La data de 14 mai a.c., polițiștii au executat un mandat european de arestare, in comuna Vladești, fiind vizata o femeie de…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a depista un barbat de 70 de ani, disparut de pe raza localitații Utvin. Duminica, 13 mai, in jurul orelor 11.00, CATAU CORNEL ar fi plecat de la domiciliu, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1.65 – 1.70…

- La data de 14 mai a.c., Politia Orasului Bumbesti-Jiu a fost sesizata de o femeie de 35 de ani, din localitate, despre faptul ca fiica sa AILIOAIEI BIANCA ELENA, de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 12 mai a.c., cu intentia de a se deplasa in municipiul Targu-Jiu, iar pana in prezent…

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Timisoara este cautata peste tot de catre politisti, dupa ce a plecat de acasa in data de 11 sprilie. Cocora Rebeca Sara a plecat de la domiciliul ei si nu s-a mai intors.

- Un batran in varsta de 85 de ani din Caminul de Pensionari "Sfintii Petru si Pavel" din Braila si-a injunghiat joi colegul de camera, un pensionar de 71 de ani, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. Politistii au fost sesizati prin apel 112 despre faptul ca un batran de 71 de ani a fost injunghiat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a depista o fata de 14 ani, disparuta din municipiul Timisoara. In data de 11 aprilie, COCORA REBECA SARA ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Academician Remus Raduleț din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii a doua minore, de 15 și 16 ani, disparute din municipiul Lugoj. Politistii timiseni au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din municipiul Lugoj. In data de 21 martie a.c., CHIVU ANAMARIA…