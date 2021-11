Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in judetul Neamt Tatal care si a injunghiat sotia si cele doua fiice a marturisit motivul crimei.Barbatul din judetul Neamt care sambata si a injunghiat sotia si cele doua fetite gemene in varsta de doua luni si jumatate si a recunoscut faptele. El a fost audiat de anchetatori dupa mai multe…

- Fetița de doar doua luni și jumatate din Roman injunghiata de propriul tata a fost operata de medicii din Iași. Agresorul a fost reținut și va fi dus duminica, la instanța, cu propunere de arestare preventiva.

- Prognosticul medicilor este rezervat in cazul fetiței de 2 luni care a supraviețuit atacului din Roman, județul Neamț. Fetița a fost operata și va ramane probabil ventilata mecanic pana i se va ameliora starea, anunța Mediafax. Alina Belu, managerul Spitalului de Pediatrie Iași, a declarat…

- Imagini filmate in Arad de camere de supraveghere de pe strada l-au surprins pe barbatul din Arad care i-a luat viața fiicei de 4 ani a concubinei lui cum cara un geamantan in care era trupul neinsuflețit al fetiței. Imaginile au fost difuzate de Antena 3 . In cazul crimei teribile de la Arad, unde…

- ■ Florin Tuscanu, preot la Parohia Sfintul Nicolae din Trifesti a publicat continutul unui document solicitat in 1921 de ministrul Cultelor si Artelor, poetul Octavian Goga ■ parohul de la acea vreme, Gheorghe Popovici, aducea la cunostinta oficialului „Starea sociala, morala, culturala si confesionala…

- ■ inculpatul a atacat sentinta prin care a fost condamnat la 10 ani de inchisoare si plata unor despagubiri de 255.000 lei ■ el a vrut sa-si ucida mama si a incercat de sase ori sa o arunce in fintina ■ Gheorghe Lupan, in virsta de 53 de ani, din Borlesti a contestat decizia Tribunalului […] Articolul…

- O tanara cu nanism de 24 de kg și 1,2 metri inalțime, a adus pe lume o fetița. Medicii au fost uimiți de cazul fetei și se tem ca afecțiunea acesteia sa nu fie transmisa bebelușului, iar pentru a știi cu certitudine acest lucru e nevoie de analize speciale destul de costisitoare care nu se fac in Romania.

- ■ inculpatul a injunghiat doi consateni si a fost condamnat la 6 ani si 6 luni de inchisoare ■ a contestat sentinta, actiunea a fost respinsa, iar horarirea a devenit definitiva ■ Punct final intr-n caz de atentat la viata. Inculpatul, Florin Constantin Cantea, de 33 de ani, din Dulcesti, a fost condamnat…