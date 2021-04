Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul de Pediatrie ‘Sf Maria’ din Iasi au anuntat ca fetita de un an si noua luni din Husi care a fost transferata la aceasta unitate medicala dupa ce a suferit arsuri pe 40% din corp, fiind oparita cu ciorba, a fost externata. ‘In legatura cu fetita arsa de la Husi pe o suprafata de…

- Medicii de la Spitalul de Copii din Iași au transmis, marți, ca starea fetiței de 2 ani din Huși, care s-a ars dupa ce a varsat o oala cu ciorba clocotita pe ea, este stabila, a raspuns tratamentului, respira singura și vorbește cu mama ei. „A fost detubata, respira spontan, medicamentele care s-au…

- Medicii Spitalului de Copii din Iași ar putea lua marți decizia transferului la București a copilei de nici doi ani care a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce, impreuna cu un baiețel de aceeași varsta, a tras de pe aragaz o oala cu ciorba fierbinte. Doctorii care o au in grija pe fetița…

- UPDATE, 1 martie 2021 – Fetita de un an si 9 luni din Husi, care a fost transferata la Iasi, dupa ce a suferit arsuri grave, in urma unui accident casnic, a fost reevaluata la Spitalul de Pediatrie “Sfanta Maria”, a iesit negativ la testul Covid 19, si va ramane internata in aceasta unitate spitaliceasca.…

- Doi copii arși cu ciorba fierbinte au ajuns la Spitalul din Huși, județul Vaslui. Fetița de un an și noua luni se afla in stare grava, cu arsuri pe 90% din corp. Se fac demersuri pentru transferul...

- Doi copii arși cu ciorba fierbinte au ajuns, sambata, la Spitalul din Huși, județul Vaslui, fetița de un an și noua luni fiind in stare grava, cu arsuri pe 90% din corp. Se fac demersuri pentru transferul copiilor la Iași, informeaza Mediafax. Ana Maria Ungureanu, managerul Ambulanței Vaslui,…

- O fetița de 8 ani, aflata in izolare impreuna cu mama sa, dupa ce ambele au fost confirmate cu Covid, a cazut de la etajul 1 al unui imobil din Huși, județul Vaslui. Fata, care a suferit un traumatism de coloana, este preluata de un elicopter pentru a fi transportata la Spitalul de Copii din Iași.…

- Dan Ungureanu, purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui: „Echipajul deplasat la fata locului a gasit copilul constient, dar cu un traumatism de coloana vertebrala dorsolombara. Fetita se afla in izolare cu mama, amandoua fiind confirmate cu boala COVID-19. A fost transportata la spitalul din Huși. S-a solicitat…