- Elif a fost scoasa de sub daramaturi la circa 65 de ore dupa producerea seismului. Conform Reuters, micuta a fost prinsa sub daramaturi alaturi de mama sa, doua surori si un fratior. Mama sa si ceilalti trei copii au fost scosi de sub daramaturi in cursul zilei de duminica insa, ulterior, unul dintre…

- O fetița de trei ani a fost salvata, luni, de sub daramaturile unei cladiri care s-a prabușit la Izmir, in urma cutremurului care a zguduit Turcia și Grecia. Unul dintre frații fetiței a murit in cutremur Echipele de salvatori continua sa caute eventuale victime prinse sub daramaturi. Conform Reuters,…

- O fetita de trei ani a fost salvata de sub daramaturi la 65 de ore dupa seismul care a devastat saptamana trecuta regiunile costiere din vestul Turciei si al carui bilant a urcat luni la 83 de victime, informeaza DPA. Membrii echipelor de interventie au realizat delicata operatiune de extragere a fetitei…

- „A fost o sperietura foarte mare, eu locuiesc la etajul 9. Cand a inceput, am zis ca e trecator, pentru ca noi locuim intr-o zona cu activitate seismica frecventa și suntem obișnuiți cu cutremure de mica magnitudine, de 3-4 pe scara Richter, dar de data asta a fost foarte puternic, ne-am balansat…

- Doua romance aflate la Izmir au povestit pentru Digi24 clipele de coșmar prin care au trecut in timpul devastatorului cutremur care a lovit vineri Turcia și Grecia. Una dintre ele locuiește la etajul al noualea al unui bloc și spune ca efectiv avea impresia ca se vor rupe pereții.

- Zeki Soysal, unul dintre supraviețuitorii cutremurului devastator care a avut loc astazi in orașul turc Izmir, a declarat ca s-a aruncat in ultima clipa dintr-o cladire in care se afla, in timp ce cutremurul a inceput sa loveasca, potrivit CNN."M-am aruncat afara pe geam in ultima secunda, dupa care…

- Dupa ce in urma cu scurt timp a avut loc un cutremur uriaș de 6,7 grade pe Richter la granița cu Turcia, Grecia se confrunta cu o alta problema. Cetațenii au fost alarmați de o alerta de tsunami emisa de autoritați.

