Fetiță de trei ani, rănită în accidentul provocat de un șofer beat Un tanar de 22 de ani s-a rasturnat sambata seara cu mașina pe un drum județean din Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 709C. In urma verificarilor a reieșit ca un barbat de 22 de ani din Pancota, care conducea din direcția Sanpaul spre Arad, a pierdut controlul volanului și […] Articolul Fetița de trei ani, ranita in accidentul provocat de un șofer beat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

