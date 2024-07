Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doar trei ani a ajuns drogata la Spitalul Județean din Constanța. Micuța a fost adusa la unitatea medicala chiar de mama ei, iar medicii au constatat cu stupoare ca aceasta ingerase substanțe stupefiante. Femeia ar fi dus-o la spital dupa ce a observat ca fetița nu se mai oprea din ras.…

- O situație neobișnuita a avut loc la Constanța, acolo unde o fetița de numai trei ani a fost internata de urgența la Spitalul Județean. Copila a fost adusa de mama sa, prezentand simptome severe care au ridicat suspiciuni de supradoza. In urma analizelor de sange, rezultatele au confirmat prezența canabisului…

- Tragedie in Salaj, unde o fetița de numai 3 ani a murit dupa ce parinții ei au spalat-o cu o soluție de deparazitare pentru oi. Sora ei in varsta de 8 ani este acum internata in stare grava.Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz, insa nu este singura tragedie de acest fel. In ultimele 4 luni,…

- O fetita, in varsta de patru ani, din localitatea Corni, a ajuns la spital dupa ce a inghitit accidental o moneda. Cea care a cerut ajutorul medicilor a fost mama minorei, a informat ISU Botosani. La caz s-a deplasat echipajul de terapie intensiva mobila SMURD, care a preluat fetita din autoturismul…

- O fetita de doar doua zile, aflata in stare critica, a fost transferata, in seara de 07 iunie 2024, de la Galati la Cluj Napoca cu ajutorul a doua aeronave SMURD. Micuta a fost diagnosticata cu o afectiune cardiaca, fiind necesar transferul acesteia de urgenta la Cluj Napoca, pentru continuarea investigatiilor…

- Tragedie intr-o familie din Caraș Severin. O fetița de doar 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce mama ei a folosit in locuința o substanța periculoasa pentru a scapa de purici. Micuța ar fi inceput sa se simta rau, așa ca parinții au sunat la 112.

- Caz șocant in București! O fetița in varsta de 2 ani din Capitala a cazut de la etaj! Micuța este in stare grava la spital și are fractura craniana. Ea se juca in apropierea geamului, iar la un moment dat a cazut.