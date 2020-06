Fetiță de patru ani, căzută în râu. Pompierii au reluat căutările O fetița, in varsta de patru ani, a cazut accidental in raul Cibin, in timp ce se juca cu alți copii pe malul apei. Evenimentul s-a produs in municipiul Sibiu pe strada Orzului. Pompierii au inceput cautarile aseara, dar le-au abandonat din cauza intunericului. „Misiunea de cautare a fetiței cazute ieri in raul Cibin a fost […] Articolul Fetița de patru ani, cazuta in rau. Pompierii au reluat cautarile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au reluat, miercuri dimineata, cautarea fetitei care a cazut marti seara in raul Cibin in timp ce se juca cu alti copii pe malul apei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Cautarea fetitei a incetat marti seara, din cauza vizibilitatii reduse.ISU a…

- Interventia a inceput in jurul orei 19,00, in urma unui apel la 112. In operatiunea de salvare sunt angrenate doua echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu o barca pneumatica.

- Pompierii din Sibiu intervin, marti seara, pentru gasirea si salvarea unui copil de patru ani care a cazut in raul Cibin. Incidentul s-a produs chiar in municipiul Sibiu, dar apa raului este extrem de involburata si cu debit mare, din cauza ploilor din ultima perioada, anunța news.ro.ISU Sibiu…

- Doua echipaje de pompieri militari intervin pentru salvarea unui copil de patru ani care a cazut in raul Cibin din Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina, relateaza Agerpres.

- Pompierii militari mehedințeni au reluat și in aceasta dimineața cautarile tanarului disparut sambata seara in Dunare in zona localitații Cozia. Tanarul, de 39 de ani, a fost zarit pentru ultima data sambata seara . Pana in prezent, cautarile nu au dat niciun rezultat, dar salvatorii vor incerca și…

- Pompierii militari din cadrul ISU Sibiu - Punct de lucru Avrig au intervenit de urgența cu un echipaj de pompieri și un echipaj de prim-ajutor calificat SMURD, pe DN1 Bradu unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabila intr-o zona mlaștinoasa. Soferul, un barbat de circa 26 de ani, a…

- Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au fost solicitați astazi, 4 iunie, la o intervenție pentru scoaterea unei bovine cazute intr-o fantana improvizata, in Comuna Santana de Mureș. Fantana este situate pe o porțiune de teren accidentat, avand o circumferința de 6 metri și o adancime de patru metri…

- Asta dupa ce ieri, au reușit localizarea incendiului. Vantul puternic a intensificat arderea, facilitand astfel propagarea cu repeziciune a incendiului, care se manifesta in mai multe focare, pe o suprafața de cca.15 ha, precizeaza ISU Harghita. Ard resturi din exploatare forestiera, brazi din regenerare…