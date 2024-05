Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi si cinci luni din comuna Breasta, judetul Dolj, este cautata de peste o suta de politisti, jandarmi, pompieri si voluntari dupa ce a disparut, luni, de la locuinta parintilor. „La data de 27 mai a.c., ora 12,30, politistii Sectiei nr.2 Politie Rurala Breasta au fost sesizati de un barbat,…

- O fetita in varsta de doi ani si cinci luni comuna Breasta, județul Dolj, este cautata de politisti dupa ce a disparut, luni, in jurul pranzului, din fata locuintei, unde se juca cu mai multi copii, anunța IPJ Dolj.Alerta la poliție a fost data in jurul orei 12.30 de un barbat, care este vecinul parintilor…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a declarat ca sunt necesare modificari in legislatia referitoare la consumul de droguri, ea exemplificand prin faptul ca parintii tinerilor care au varsta peste 18 ani au nevoie de sprijin pentru a-i putea ajuta si interna pe…

- O adolescenta de 17 ani, din localitatea Paușești – Maglași, județul Valcea, a plecat, ieri, de acasa și nu a mai revenit. Familia a anunțat dispariția minorei Ștefania Antonia Popa la Poliția orașului Baile Olanești.La momentul plecarii era imbracata cu: o geaca din piele de culoare neagra, pantaloni…

- Danka, o fetița de doi ani din Serbia, a fost data disparuta pe 26 martie. In tot acest timp, a fost cautata inclusiv in Romania, dupa ce s-a zvonit ca a fost vazuta alaturi de doua femei intr-o stație de tramvai din Viena. Parinții iși pot reveni cu greu din șoc. Vestea ca Danka a murit a venit la…

- Doamna Vera a vazut un anunț pe internet și a sunat pentru ca a dorit sa fie bona pentru doi parinți care cautau un astfel de serviciu. S-a ințeles cu un cuplu sa aiba grija de o fetița de numai 7 luni. Cei doi parinți i-au dat fetița Verei și au plecat la munca in strainatate.

- Deznodamant cumplit in cazul micuței Danka, fetița de 2 ani data disparuta inca de saptamana trecuta și cautata cu disperare inca de atunci. Cazul a ținut cu sufletul la gura intreaga Serbie, dar nu numai. Toata lumea spera ca micuța va fi gasita in viața și ca se va intoarce la familia ei. Din pacate,…

- Autoritațile din Serbia sunt in alerta, dupa ce o fetița de 2 ani a disparut. Poliția crede ca micuța Danka ar fi putut sa ajunga in Romania. Citește și: E razboi in toata regula! Lasconi indica liberalii ca formand „un grup infractional”. Mageanu solicita scuze pentru evitarea instantei Danka, descrisa…