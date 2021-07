Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de doi ani a murit in conditii suspecte in localitatea Ivesti, din judetul Galati. Parintii le-au spus cadrelor medicale ca s-ar fi inecat, insa salvatorii nu au gasit niciun corp strain in organism.

- "Am primit o sesizare de la Comisia judeteana de evaluare a judetului Galati care ne-au sesizat o diferenta foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. (...)...am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat si celelalte lucrari din centru si am descoperit ca la lucrarea cu numarul…

- Sapte barbati s-au luat la bataie, in urma unei tamponari intre doua masini, pe o strada din Galati. Patru dintre ei au fost retinuti, fiind cercetati pentru lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.

- 150 de jandarmi, polițiști și localnici cauta de mai bine de 10 ore o fetița in varsta de cinci ani. Un elicopter s-a ridicat in aceasta dimineața de la sol și survoleaza zona. Este vorba de satul Gavanesti, comuna Sageata, din Buzau. Parinții au sesizat lipsa copilei miercuri seara , in jurul orei…

- Cristiana Banciu, o fetița de origine romana care traia cu parinții sai in Marea Britanie, și-a pierdut viața dupa ce facut febra și a inceput sa vomite, in ciuda faptului ca a fost sub observația medicilor de doua ori.Parinții micuței vor acum sa se faca dreptate și au dat in judecata spitalul Princess…

- Un barbat dintr-o localitate din nordul județului Galați a murit in a treia zi de Paște dupa ce s-a inecat cu un mic. Echipajul de la Ambulanța a facut manevre de resuscitare, dar nu a reușit sa-l salveze. Incidentul s-a produs marți și a fost anunțat la 112. Victima, un barbat in varsta de…

- O fetița de 12 ani, de origine romana, a fost recuperata in urma cu 2 zile de Poliția Naționala spaniola, in urma unor cautari extinse care s-au desfașurat pe parcursul unei luni intregi. Minora fusese vanduta pentru casatorie de catre parinți.