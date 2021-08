Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani a salvat viețile a patru semeni necunoscuți, aflați in suferința. Copila a fost implicata intr-un accident feroviar, in data de 16 august. Mama fetei a decedat in ziua accidentului. Cele doua veneau din Italia și se indreptau spre Botoșani cu un microbuz. In localitatea clujeana Urișor,…

- Un accident feroviar, soldat cu mai multe victime, a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 11:55, la pasajul de cale ferata din localitatea Urișor, comuna Cașeiu. Din primele informații, un microbuz a fost lovit de trenul regio expres care circula de la Baia Mare spre Cluj-Napoca. Opt persoane…

- Opt persoane au fost ranite, luni, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit de un tren Regio la o trecere la nivel cu calea ferata din localitatea clujeana Urisor, pentru una dintre victime fiind solicitata interventia elicopterului SMURD, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de catre…

- Un accident feroviar a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 11:55, la pasajul de cale ferata din localitatea Urișor, comuna Cașeiu. Din primele informații, un microbuz a fost lovit de trenul regio expres care circula de la Baia Mare spre Cluj-Napoca. Opt persoane – pasagere in microbuz – sunt…

- Potrivit polițiștilor de la Transporturi Mureș, accidentul a avut loc aseara intre Cuci și Iernut, iar din pacate persoana de 82 de ani a decedat in urma impactului. Cercetarile continua sub aspecul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa, anunța reprezentanții Inspectoratului Județean Mureș. Trenul…

- O fetița din Republica Moldova in varsta de 8 ani, Andreea Maria Crețu, și-a pierdut viața intr-un tragic accident care a avut loc in provincia Trevis, Italia. Autoturismul in care calatorea fetița, impreuna cu mama, matușa și surioara ei, s-a ciocnit cu o alta mașina, care a luat foc.

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca iși deschide porțile in aceasta luna și iși așteapta studenții sa se inscrie! Conform datelor prezentate pe, aceasta este promotoare a inițiativei europene EUt+ European University of Technology, alaturi de alte universitați de top internaționale, membra a Alianței…

- Informații de ultima ora ne-au sosit la Spitalul de Chirurgie Generala din Cluj Napoca. Acolo medicii au facut eforturi uriașe pentru a-i salva piciorul tanarului spulberat in stația de autobuz de langa Mall-ul din Baia Mare in timp ce aștepta autobuzul alaturi de soția lui. L-au operat 13 ore in speranța…