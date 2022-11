Stiri pe aceeasi tema

- Fetița din Alba violata de iubitul mamei și un prieten al acestuia, a ajuns in protecția DGASPC. Unde a fost gasita mama fetei Fetița de 9 ani din Aiud violata de iubitul mamei și de un preieten al acestuia, a ajuns intr-un centru pentru minori al DGASPC Alba, a declarat pentru alba24.ro, directorul…

