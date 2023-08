Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Timis a fost retinut de catre procurorii DIICOT dupa ce a santajat o copila de noua ani, pe care, amenintand-o ca posteaza, in numele ei, online, anunturi privind prestarea de servici sexuale, a determinat-o sa ii trimita imagini cu ea in ipostaze pornografice. Ulterior, el a continuat santajul, cerand fetei noi imagini si amenintand-o ca publica imaginile pe care deja i le trimisese si pe care barbatul le distribuise si altor persoane, scrie news.ro. Tanarul in varsta de 21 de ani este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila…