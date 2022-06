O minora, in varsta de 9 ani, din Balta Alba, a fost agresata sexual de un tanar brailean care a fost in inchisoare, condamnat pentru viol. In seara zilei de 1 Iunie, fetița a mers la un magazin din sat, iar la intoarcere a fost abordata de individul care, sub pretextul ca o ajuta cu cumparaturile, s-a apropiat de ea și a atins-o in zonele intime. Momentul a fost suprins chiar de catre mama minorei, care a strigat la barbat. Braileanul a fugit și a stat ascuns o noapte, fiind gasit de polițiști a doua zi, intr-o cultura de vița de vie. „Aseara, polițiștii de la Secția de poliție rurala Ramnicelu,…