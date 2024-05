Fetiţa de 8 ani, dispărută din Botoşani găsită decedată. Unchiul, suspect de viol și crimă O fetița de 8 ani dintr-o localitate din județul Botoșani a fost gasita decedata in noaptea de vineri spre sambata, intr-o liziera de salcami de la marginea satului. Se presupune ca a fost abuzata și apoi ucisa de catre unchiul sau, care a fost prins și dus la audieri. Unchiul fetei, un barbat de 32 de ani, era destinația catre care copila se indrepta in momentul dispariției. Fetița a fost gasita pe jumatate dezbracata, cu urme de sange pe corp, iar primele indicii sugereaza ca a fost violata inainte de a fi ucisa. ȘTIRE INIȚIALA: ”Minora a fost gasita in cursul nopții, decedata. Aceasta se afla… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

