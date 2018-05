Stiri pe aceeasi tema

- Eliza, copila de cinci ani violata și ucisa luni seara la Baia Mare a fost inmormantata, joi, imbracata in rochie de mireasa. Sicriul alb a fost dus pe ultimul drum de rude, vecini, și de cei opt frați ai copilei, aflați in stare de șoc. Doi din ei, un baiat de 12 și o fata de 17 ani, sunt cei care…

- UPDATE: IPJ Maramures a remis un comunicat de presa pe aceasta tema: Azi noapte, la ora 23.29, un baimarean a sesizat politia prin SNUAU 112 ca fiica sa, de 5 ani, a disparut de la domiciliu, in jurul orei 15.00. La scurt timp de la sesizare, aceasta a fost gasita decedata pe strada Electrolizei din…

- Fetița ucisa cu sange rece de propria mama este condusa, astazi, pe ultimul drum. Micuța Eliza avea doar 4 anișori. Oana Neț, educatoarea criminala in varsta de 38 de ani, a inecat-o și i-a taiat venele. Crima odioasa a avut loc marți seara (13 martie), in județul Timiș. Tatal fetei nu era acasa cand…