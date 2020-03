Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 5 ani, din Urechești, judetul Bacau, a fost luata cu izoleta de acasa si dusa la Spitalul Județean de Urgența, pentru a i se face teste privind infectarea cu coronavirus. Source

- Medicii au luat probe de sange de la cei trei pacienti, fiind asteptat rezultatul analizelor de la Bucuresti. Una dintre persoane a revenit recent din Italia, o alta facea curse de maxi-taxi pe relatia Galati-Bucuresti, iar cea de-a treia era in carantina de mai multe zile.

- O fetița de 5 ani a fost internata, sambata, la secția de Boli Infecțioase Copii a Spitalului Județean de Urgența din Bacau. Fetița s-a intors recent, impreuna cu familia, din regiunea Veneto, Italia, și a fost adusa la spital dupa ce i-au aparut dureri in gat și secreții nazale.Potrivit conducerii…

- (foto: Universitatea „Ovidius”) Universitatea „Ovidius” a pus la dispoziție caminul FN3, de la Pescarie, pentru studenții și cadrele didactice care au revenit in țara in ultimele 14 zile dupa o calatorie in Italia sau in alte zone unde au fost depistate cazuri de coronavirus. Comitetul de Urgența al…

- Un barbat și o femeie din județul Alba, intorși recent din Italia și aflați in autoizolare, au sunat, sambata dimineața, la 112. Una dintre persoane a acuzat febra iar cealalta dureri in gat și dificultați in respirație. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Alba, s-a luat decizia ca cei doi sa fie…

- 48 de persoane din județul Suceava, intoarse recent din Italia, sunt in carantina la domiciliu, a anuntat, astazi, directorul DSP, Silvia Boliacu. Este vorba despre auto-izolare la domiciliu, persoanele respective revenind in țara din regiunile Lombardia și Veneto. Directorul DSP Suceava face un apel…

- Prefectul judetului Covasna, Iulian Constantin Todor, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca niciuna dintre persoanele izolate la domiciliu, venite recent din Italia, nu prezinta simptome de infectare cu coronavirus. Acesta a precizat ca familia care a venit la Intorsura Buzaului din…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca nerespectarea masurilor privind carantina de catre romanii care revin in tara din zonele afectate de coronavirus va fi sanctionata penal. Ministrul a invocat articolul 352 din codul penal care prevede inclusiv pedeapsa cu inchisoarea pentru „zadarnicirea…