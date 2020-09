Fetiță de 5 ani, din Satu Mare, umilită la grădiniță. „Eu nu sunt o țigancă, eu sunt o fetiță” O fetița de 5 ani, din Satu Mare, ar fi fost umilita la gradinița, de catre educatoare, conform presasm.ro . Parinții copilei o acuza pe femeie de discriminare, dupa ce educatoarea i-ar fi spus fetiței ca ea este „țiganca”. Intr-un material video, filmat de catre mama, fetița spune cum s-a derulat dialogul dintre ea și educatoare. ”Cum te cheama?! Eu am spus Maya. Și mai cum?! Și am vrut sa spun ca ma cheama Maya. Și a spus ca: Nu, nu, tu ești țiganca. Dar eu nu sunt țiganca, sunt o fetița”. Conform sursei citate, mama copilei o sa faca plangere la Inspectoratul Școlar. ”Vreau sa va impartașesc… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

