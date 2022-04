Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua cazuri suspecte de hepatita acuta, avand cauza necunoscuta, au fost inregistrate in Romania, a anunțat joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Cei doi copii au unul 8 luni si celalalt 10 ani. „Este vorba despre doi copii aflati in ingrijire. Asteptam ultimele rezultate ale analizelor sa…

- Fetița de 5 ani care sufera de hepatita „misterioasa” are nevoie de un transplant de ficat pentru ca insuficiența ei hepatica pare sa se agraveze de la o zi la alta, spun medicii. Pe de alta parte, unul dintre medicii care o ingrijesc crede ca nu este vorba despre hepatita, ci despre o boala rara, […]…

- Medicii au suspiciuni de hepatita de cauza necunoscuta in cazul a doi copii, unul in varsta de 8 luni si celalalt de 10 ani, fiind asteptate rezultatele ultimelor analize, afirma reprezentanti ai Ministerului Sanatatii (MS). Cei doi copii nu sunt din Bucuresti. Potrivit reprezentantilor MS, este vorba…

- Mama fetitei este evaluata joi la Spitalul Fundeni pentru un eventual transplant de ficat.„Mama este tanara, are 26 de ani, probabil ca cea mai buna compatibilitate este cu mama, sigur in eventualitatea in care nu apare un donator cadaveric tanar de la care s-ar putea imparti ficatul si sa folosim lobul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a raportat ca cel putin 169 de cazuri din 11 țari au fost diagnosticate cu „hepatita acuta de origine necunoscuta” și s-a inregistrat cel putin un deces care are legatura cu un focar de hepatita cu virus necunoscut care afecteaza copiii din Europa și SUA. Abia s-a…

- Zeci de copii cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani s-au imbolnavit de hepatita acuta severa fara ca virusurile care provoaca hepatita virala acuta – virusurile hepatitei A, B, C, D si E – sa fie detectate la vreunul dintre aceste cazuri. 11 tari europene, printre care si Romania, se confrunta cu…

- Primul caz de hepatita de origine necunoscuta in Romania, confirmat la o fetița de 5 ani. Ministerul Sanatații a anunțat ca a fost raportat primul caz de hepatica acuta de origine necunoscuta din Romania, in cazul unei fetițe de 5 ani, care este internata la un spital din București.

- confirmata și i nRomania. A fost confirmat primul caz de hepatita misterioasa la un copil din București. medicii sunt deja in alerta și vor sa descopere de unde provine virusul, pentru ca in probele de laborator recoltate nu exista o legatura intre aceasta boala ce pare complet necunoscuta și celelalte…