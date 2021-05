Fetiță de 5 ani bătută de mătușa care o avea în grijă cât părinții erau plecați la muncă în străinătate O femeie din Vintileasca trebuie sa explice și in fața judecatorilor atitudinea pe care ar fi avut-o fața de nepoata sa, dupa ce procurorii au concluzionat ca a agresat-o fizic și au decis sa trimita rechizitoriul in instanța. Femeia este acuzata de violența in familie, micuța care ar fi avut de patimit avand in momentul […] Articolul Fetița de 5 ani batuta de matușa care o avea in grija cat parinții erau plecați la munca in strainatate apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

