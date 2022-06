Fetiță de 4 ani, ucisă de o șoferiță fără permis de conducere O fetița de doar 4 ani a fost ucisa, la doar cațiva metri de casa, de o șoferița de 28 de ani care nu avea permis de conducere, potrivit antena3.ro Tragicul eveniment a avut loc in comuna Scobinți din județul Iași. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui vehicul fara permis de conducere. „La data de 1 iunie, in jurul orei 18.45, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești, produs pe raza comunei Scobinți. Din cercetarile efectuate, a rezultat faptul ca in accident au fost implicați un pieton, o minora de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

