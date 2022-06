Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de doar 4 ani a fost ucisa, la doar cațiva metri de casa, de o șoferița de 28 de ani care nu avea permis de conducere, potrivit antena3.ro Tragicul eveniment a avut loc in comuna Scobinți din județul Iași. Polițiștii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere…

- O fetița de doar 4 ani a fost ucisa, la doar cațiva metri de casa, de o șoferița de 28 de ani care nu avea permis de conducere. Totul s-a petrecut in comuna Scobinți din județul Iași. „La data de 1 iunie, in jurul orei 18.45, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești, produs pe raza…

- Tragedie imensa in Iași, dupa ce o fetița de 4 ani a fost accidentata mortal, miercuri seara. Nenorocirea care a indoliat o comunitate a avut loc in fața a mai mulți martori care au povestit cum s-a petrecut accidentul. Parinții și familia micuței sunt in stare de șoc și nu iși pot reveni dupa cele…

- O copila a fost ucisa ieri de catre o tanara in urma unui accident rutier. Minora implinise ieri varsta de patru anisori. Ea a fost lovita de un autoturism condus de catre o tanara fara permis de conducere. "In data de 1 iunie, in jurul orei 18,45 am fost sesizati despre un accident rutier cu victime…

- Tragedia s-a petrecut in urma consumului de alcool, femeia cazand intr-un canal dintr-un cartier foarte populat al Iasului. O femeie in varsta de 40 de ani a murit dupa ce a cazut intr-un canal, in zona Nicolina, din Iasi. Aceasta a fost gasita de catre concubin si a fost scoasa ulterior de catre pompieri,…

- Miercuri, 13 aprilie, la ora 16.23, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier in localitatea Baba. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 38 de ani din Dragomirești a condus un autoturism in localitatea Baba, avand direcția de deplasare…

- Un barbat de 78 de ani, care conducea cu peste 200 km/h, a provocat un accident cu trei morti pe "Drumul Mortii", intre localitatile Racaciuni si Cleja din Bacau. Tragedia s-a produs pe DN 2, cunoscut si ca "Drumul Mortii", intre localitatile Racaiuni si Cleja din judetul Bacau, acolo unde barbatul…

- Joi, 3 martie, in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Grupa Canina au oprit in trafic pentru control un autovehicul condus pe strada Lupului. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 30 de ani din Baița de Sub Codru, care nu deține permis de conducere.…