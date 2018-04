Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de patru ani, din Miercurea Ciuc, a fost internata în spital, duminica, dupa ce a mâncat o prajitura care continea marijuana, Politia declansând o ancheta pentru a stabili toate aspectele legate de acest eveniment, anunta Digi 24.

- O femeie de aproximativ 30 de ani a ajuns ranita la spital, miercuri dupa-masa. Aceasta, in calitate de pieton, s-a angajat regulamentar in traversarea strazii, dar a fost surprinsa și accidentata de un taximetru. Accidentul s-a produs pe Calea Manaștur, langa podul Calvaria. Taximetrisul susține ca…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- O fetița in varsta de 12 ani care a cazut duminica de la etajul opt al unui bloc din Deva, fiind transportata la spital in stare grava, a murit din cauza multiplelor leziuni interne si externe. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean Hunedoara, Calin Dumitrescu, a declarat…

- O tanara de 26 de ani, batuta dupa ce a refuzat avansurile unui barbat. Paula C. a ajuns, in noaptea de marti spre miercuri, la Unitatea de Primiri Urgente. Politistii au deschis o ancheta pentru lovire si alte violente. Din primele informatii, victima l-ar cunoaste pe agresor. Fata din orasul Flamanzi…

- Un accident foarte grav s-a petrecut miercuri, in jurul orei 14:00, pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. Primele informații indica faptul ca un barbat care se afla la volanul unui autoturism marca Renault și care circula pe DN7, din direcția Pauliș inspre Arad, in dreptul Monumentului…