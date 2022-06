Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, femeia care ar fi condus autoturismul implicat in accidentul mortal de la Scobinti a fost retinuta pentru 24 de ore Masura a fost luata in baza probatoriului administrat in cauza de politistii Politiei Orasului Hirlau. Aceasta a fost introdusa in Arestul IPJ Iasi. Soferita are 28…

- Fetita omorata juca sotron, in drum, cu cele doua surori ale ei si alti cinci copii. Un autoturism Volkswagen Golf a intrat trecut cu peste 80 km/h, spun vecinii si a lovit doar fetita. Aceasta ar fi murit pe loc chiar daca a fost resuscitata 60 de minute de cei de la SMURD. Soferita are 28 de ani,…

- La data de 1 iunie, a avut loc un accident rutier mortal in comuna Scobinți, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca o fetița de doar 4 ani a fost ucisa la doar cațiva metri de casa de o șoferița in varsta de 28 de ani care nu avea nici […] Articolul Accident rutier…

- Un barbat a murit vineri dupa-amiaza in timp ce efectua verificari la apometre intr-un canal situat intr-o parcare din Iasi. Cand a vrut sa iasa afara, omul a fost lovit frontal de un autoturism, informeaza Antena3 . Accidentul cumplit a avut loc intr-o parcare din Iasi. Barbatul, care se afla la munca,…

- Un barbat care efectua lucrari la un canal a fost accidentat mortal intr o parcare din municipiul Iasi. Potrivit IPJ Iasi, astazi, 20 mai ac, in jurul orei 15.30, politistii ieseni au fost sesizati despre faptul ca un barbat ar fi fost acrosat de un auto intr o parcare, din mun. Iasi."Barbatul ar fi…

- Tragedie in Argeș dupa ce o fetița de șase ani a fost accidentata mortal de o mașina, la Mihaești. IPJ Argeș transmite: „Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Campulung, s-a stabilit ca, in imprejurari care vor fi stabilite din cercetari, pe fondul traversarii, o minora…

- O fetita in varsta de noua ani a decedat joi seara, in timp ce era transportata cu elicopterul SMURD la spital, dupa ce fusese lovita de o masina in comuna Bazna, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Sibiu.

- O fetita in varsta de trei ani a fost transportata la Spitalul de Pediatrie din municipiul Sibiu, dupa ce a fost lovita de o masina in localitatea Nemsa, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ), potrivit Agerpres."SAJ Sibiu a trimis de urgenta un echipaj de tip B de la Medias in localitatea…