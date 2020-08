Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 3 ani se afla in stare grava, dupa ce a fost confirmata cu noul coronavirus. Copilul a fost transportat de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, pentru a fi tratat, relateaza Digi24.Citește și: Cozmin Gușa, date din sondajele interne ale PSD și PNL, pentru Capitala:…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a fost internat joi intr-un spital din Siberia, cu simptome a ceea ce purtatoarea sa de cuvant califica drept otravire , dupa ce avionul in care se afla acesta a aterizat de urgenta, informeaza Reuters.

- Orașul italian Bergamo a fost epicentrul epidemiei de coronavirus. La spitalul „Papa Giovanni” au fost și 100 de cazuri grave, cu pacienți intubați, concomitent, saptamani intregi. Acum, NU mai au niciunul la ATI. Se intampla dupa 137 de zile in care secția de terapie intensiva a lucrat la foc continuu,…

- V.Stoica 123 de cazuri confirmate de coronavirus in Prahova, de la inceputul pandemiei de Covid-19 și pana ieri, in creștere lenta in ultima saptamana, insa, cu toate acestea, doar 0,16 dintr-o mie de prahoveni au fost confirmați cu acest nou virus. Prahova ramane astfel printre județele in care noul…

- Un numar de 47 de persoane infectate cu COVID-19 sunt in prezent internate la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova, iar 8 dintre acestea sunt in stare grava, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj.Potrivit Prefecturii Dolj, pana marti in judet au fost confirmate…

- O angajata din sectia Montaj General a fabricii Ford Craiova a fost diagnosticata cu COVID-19. Femeia a mers, luni, la o clinica privata din oras unde a cerut sa i se faca testele pentru depistarea SARS-COV2, pentru ca era ragușita, anunța MEDIAFAX.Vineri, rezultatele au confirmat infectia…