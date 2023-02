Fetiță de 13 ani din Timișoara, abuzată de un profesor care îi dădea meditații. Dascălul, reținut de poliție Incident extrem de grav la Timișoara. Un cadru didactic al Universitații de Vest a fost reținut de poliție sub acuzația de corupere de minori. Victima sa ar fi o fetița de doar 13 ani. Profesor din Timisoara, reținut pentru coruperea sexuala a unei fete de 13 ani. Minora primea meditații la matematica Copila din Timișoara primea meditații la matematica de la profesorul din orașul de pe Bega. Se pare ca acesta avea un comportament nu tocmai potrivit fața de minora. Faptele sale il pot trimite mulți ani dupa gratii. Momentan, cadrul didactic a fost reținut pentru 24 de ore de catre Poliția Timișoara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

