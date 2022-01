Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier tragic a avut loc, miercuri, în Sectorul 1 al Bucureștiului! O autospeciala condusa de un polițist a lovit, pe trecerea de pietoni, doua eleve. Una dintre fete a murit pe loc, iar cealalta a ajuns la spital. A fost deschis un dosar penal pentru a lamuri cauzele și…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis condoleante familiei fetitei care si-a pierdut viata intr-un accident rutier, joi, in Bucuresti si a cerut ministrului de Interne sa se asigure ca ancheta privind stabilirea responsabilitatii se deruleaza rapid. “Am aflat cu tristete despre tragicul accident rutier…

- Un martor la accidentul in care o fetita a murit, lovita de o masina a Politiei, sustine ca politistul care se afla la volanul autospecialei ar fi mers la copila care zacea pe caldaram si ar fi verificat daca aceasta misca, impingand-o cu piciorul. Politia Capitalei sustine ca politistul s-a aplecat…

- O mașina de poliție a accidentat, joi dupa-amiaza, doua fete, in Sectorul 1 al Capitalei. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata joi dupa-amiaza despre un accident in care a fost implicata o autospeciala de poliție, in Sectorul 1. Polițistul aflat la volan, incadrat in…

