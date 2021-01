Fetiță de 11 ani, la spital după ce o petardă i-a explodat în mână O fetița de 11 ani din județul Maramureș a ajuns la spital, in noaptea dintre ani, dupa ce o petarda i-a explodat in mana, Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau, județul Maramureș, au fost sesizați vineri ca in noaptea dintre ani o fetița in varsta de 11 ani a suferit o arsura la mana dupa ce a folosit o petarda. Din verificari a reieșit ca in noaptea de Revelion fetița a folosit o petarda de mici dimensiuni care i-a explodat in mana, provocandu-i rani. Fetița a fost transportata la Spitalul din Sighetu Marmației și ulterior la Spitalul Județean de Urgența Baia Mare pentru ingrijiri medicale.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

