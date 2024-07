Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii din Arad au fost puși in alerta de o fata care a transmis ca este sechestrata de fostul soț. Tanara cu pricina i-a spus operatorului de la 112 are 23 de ani. Dupa ce și-a spus numele, a inchis apelul și operatorul nu a mai reușit sa dea de ea.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod portocaliu de ploi torențiale pentru localitați din județele Arad, Timiș și Caraș-Severin. Potrivit ANM, este cod portocaliu in localitațile Beliu, Craiva, Cermei, Hașmaș, din județul Arad, pana la ora 17.00. Se vor semnala…

- Grav accident de circulatie luni dimineata pe raza localitatii Sarmizegetusa, din judetul Hunedoara, unde trei persoane au fost ranite in urma impactului dintre doua masini. Incidentul a fost semnalat la 112. „Pentru misiune au fost alocate o autospeciala de descarcerare din cadrul Detașamentului Hunedoara,…

- O bijuterie din Arad a fost sparta in noaptea de marți spre miercuri, iar hoții au furat mai multe bijuterii. Polițiștii ii cauta pe faptași. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați, in jurul orei 2.30, despre faptul ca, persoane necunoscute ar fi patruns intr-o bijuterie din…

- Grav accident de circulatie luni dimineata pe autostrada A1, la kilometru 524, in judetul Arad, dupa ce un camion a intrat in parapetul median si a acrosat o masina. Accidentul s-a produs pe raza comunei Sagu, sensul de mers spre Arad. „Se circula pe banda de urgența pana in jurul orei 10”, a informat…

- Incidentul a fost raportat la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba, care a demarat o ancheta pentru a elucida circumstanțele in care s-a produs decesul. Potrivit primelor informații, fiul primarului a fost cel care a descoperit trupul neinsuflețit al tatalui sau și a alertat imediat autoritațile.La…

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

