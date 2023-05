Stiri pe aceeasi tema

- O fetița autista de 11 ani, cu un IQ peste cele ale lui Albert Einstein sau Stephen Hawking, urmeaza un master și lucreaza cu Agenția Spațiala Mexicana, dupa ce a fost ignorata de profesori și harțuita de colegii de școala.

- Adhara Perez, o fetița cu autism, in varsta de doar 11 ani, a uimit lumea. Copila este un mic geniu. Eleva are un coeficient de inteligența mai mare decat al lui Stephen Hawking sau Albert Einstein.Adhara nu lasa afecțiunea de care sufera sa ii puna vreo piedica. Nici macar faptul ca are autism sau…

- Tulburarea de spectru autist este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cu care se confrunta o mulțime de copii. Statisticile internaționale recente estimeaza ca 1 din 44 de copii au primit diagnosticul de autism in Statele Unite, iar datele inregistrate in ultimii ani in Romania indica o creștere…

- Fondatorii Centrului Terapeutic „Rainbow” și ai Asociației „Ajutorul Curcubeulului”, Daniela și Alexandru Maniosu, au organizat, vineri, un curs gratuit pentru parinții copiilor cu autism, numit „Cum sa-ți motivezi copilul sa lucreze cu tine acasa”. Invitatul special al evenimentului a fost Daniela…

- Ziua Pi este inconjurata de mister cuantic incepand de azi, cand vedem ca marii fizicieni ai secolelor 20 si 21, Albert Einstein si Stephen Hawking par sa fie legati prin fire nevazute de un destin comun.

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna Patrauți, județul Vaslui, a implinit de curand 8 ani, dar micuța nu s-a putut bucura, alaturi de parinți…

- La doar 8 ani, Adhara Perez avea un IQ de 162, cu doua puncte mai mult decat Albert Einstein și Stephen Hawking. In anul 2019, fetița a fost inclusa in topul 100 al celor mai influente femei din Mexic. La varsta de 3 ani, Adhara a fost diagnosticata cu sindromul Asperger, sindrom din spectrul autist…

- Cancerul de care sufera o fetița din Patrauți, Crenguța Ioana Dobrea,in varsta de doar 8 ani, a recidivat și are mare nevoie de ajutor. Pe langa tumora maligna din zona abdomenului, Crenguței i s-a descoperit și Sindromul Chilaiditi, o afecțiune rara, de poziționare anormala a colonului. Din cauza ...