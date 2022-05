Fetiţă de 10 ani, ţinută în lanţ de bunica sa Judecatorii din Segarcea au dispus, vineri, arestarea la domiciliu a unei femei de 53 de ani, din comna Cerat, cercetata pentru comiterea infractiunii de lipsire de libertate. Potrivit oamenilor legii, femeiea, care este si asistent personal al copilei de 10 ani, si-a legat nepoata cu un lant de pat. Fetita si fratele ei au fost preluati de Protectia Copilului. Politistii doljeni spun ca fetita de 10 ani a fost gasita legata cu un lant in cursul zilei de vineri. „La data de 13 mai, ora 11.00, polițiștii Secției Rurala Barca, in baza datelor și informațiilor obținute, impreuna cu reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

