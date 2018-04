Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal, in noaptea de miercuri spre joi, la Ploiești. Un barbat de 61 de ani și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de masina in timp ce traversa, din cate se pare pe trecerea de pietoni.

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni in Gaești, județul Dambovița. Tanarul de 20 de ani care a provocat accidentul a fugit de la fața locului și a incercat sa se sinucida intr-o padure. Barbatul a fost reținut și, potrivit polițiștilor, nu are permis și este recidivist. Individul…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- Soferul care a lovit pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni a fost identificat si retinut de oamenii legii. Politistii au stabilit in urma anchetei ca acesta a fost ajutat de trei prieteni sa stearga urmele accidetului.

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.

- Un tata si fiica lui de un an si sapte luni au fost loviti aseara pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac. Soferul a fugit de locul accidentului, iar acum este cautat de oamenii legii.

- Un tanar de 23 de ani care a provocat un accident mortal la Aiud in urma caruia o femeie și-a pierdut viața iar nepoata sa a fost ranita grav, a fost trimis in judecata. Tanarul, din Ciumbrud, este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului…