Sarbatori indurerate pentru o familie din vestul țarii. Fetița in varsta de doar 10 ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața, intr-un accident rutier care a avut loc in Arad. Conform polițiștilor aradeni, accidentul mortal s-a petrecut in cartierul Sanicolau Mic, pe strada Clopotului. Fetița de 10 ani traversa strada printr-un loc nepermis.