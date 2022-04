Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 5 ani din Romania are hepatita misterioasa care a fost depistata in mai multe state din Europa, dar si in SUA. Din pacate, starea micutei se degradeaza rapid si are nevoie de un transplant de ficat, operatie care nu se face in Romania. Mama fetitei ar fi donator compatibil cu aceasta si…

- Mama fetitei este evaluata joi la Spitalul Fundeni pentru un eventual transplant de ficat.„Mama este tanara, are 26 de ani, probabil ca cea mai buna compatibilitate este cu mama, sigur in eventualitatea in care nu apare un donator cadaveric tanar de la care s-ar putea imparti ficatul si sa folosim lobul…

- Inca doua cazuri suspecte de hepatita cu cauze necunoscute la copii au fost depistate in Romania. Acestea se adauga unui caz deja confirmat, o fetița de 5 ani care ar putea avea nevoie de transplant hepatic. Specialiștii din Ministerul Sanatații recomanda parinților sa le puna copiilor masca in spații…

- Crește in lume numarul imbolnavirilor de hepatita acuta Foto: Pixabay.com. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Crește în lume numarul îmbolnavirilor de hepatita acuta de origine necunoscuta la copii - pâna acum au fost raportate 190 de cazuri, cele mai multe în Marea Britanie.…

Ministerul Sanatații face precizari despre cazul de hepatita acuta severa aparut la un copil din Romania. Este vorba despre o fetița de 5 ani, internata la un spital de specialitate din 4 aprilie.