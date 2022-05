Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Horatiu Suciu de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IuBCVT) din Targu Mures a declarat ca va avea loc un transplant cardiac la Targu Mures, cordul urmand sa ajunga la unitatea medicala cu un elicopter SMURD.Donatorul este adolescentul de 17 ani care a intrat…

- Micuța a fost internata in sectia de terapie intensiva de la Institutul Clinic Fundeni, in stare grava, dar stabila, specifica pacienților cu insuficiența hepatica, avand și alte comorbiditați. In timpul transportului cu ambulanța a fost insoțita de un medic specialist ATI de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”,…

- Fetița de 5 ani, diagnosticata cu hepatita de forma necunoscuta, este transferata vineri la Institutul Clinic Fundeni de la spitalul de copii „Grigore Alexandrescu”, pentru ca nu raspundea la tratament.

- Fetita de 5 ani diagnosticata cu hepatita acuta va fi transferata RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Fetita de 5 ani, diagnosticata cu hepatita acuta de origine necunoscuta, boala pe care o studiaza acum specialistii din întreaga lume, va fi transferata astazi la Institutul Clinic Fundeni din…

- Fetita de 5 ani cu hepatita de cauza necunoscuta va fi transferata vineri la Spitalul Fundeni, dupa ce medicii de la Grigore Alexandrescu ii vor face toate investigatiile. Dr. Radu Zamfir a precizat ca, daca se va lua decizia transplantarii, interventia va fi realizata in cadrul Centrului de Transplant…

- Starea de sanatate a fetiței in varsta de cinci ani, care sufera de hepatita de cauze necunoscute, se poate agrava ceea ce ar putea face necesar un transplant hepatic. Dar deocamdata nu se știe unde ar putea fi realizat acesta pentru ca, in Romania, nu avem niciun centru autorizat pentru intervenție…

- Mama fetitei este evaluata joi la Spitalul Fundeni pentru un eventual transplant de ficat.„Mama este tanara, are 26 de ani, probabil ca cea mai buna compatibilitate este cu mama, sigur in eventualitatea in care nu apare un donator cadaveric tanar de la care s-ar putea imparti ficatul si sa folosim lobul…

- Dupa tragicul eveniment care a avut loc la 1 octombrie 2021 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase, unitatea medicala a fost inchisa iar personalul medical si mediu au fost detasati numai dupa ce presa a fost sesizata, exercitand presiune asupra decidentilor Printre ei se aflau si 53 de angajati cu…