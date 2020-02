Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile video aparute arata un elicopter de fabricatie ruseasca, Mi-17, cuprins de flacari, apoi prabusindu-se spre pamant. Incidentul s-a petrecut langa orasul Nerab, care a fost ocupat de curand de trupe ale guvernului sirian. Atacul s-a petrecut marti, la doar o zi dupa ce cinci soldati turci…

- Fortele regimului lui Bashar al-Assad si combatanti aliati au recucerit marti de la jihadisti si rebeli ultimul transon al unei autostrazi-cheie in nord-vestul Siriei, anunta Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relateaza AFP, potrivit news.ro.Autostrada M5 este strategica pentru…

- Turcia a afirmat luni ca a "neutralizat" peste 100 de soldați ai regimului de la Damasc, ca raspuns la un bombardament sirian care a ucis cinci dintre militarii sai, în nord-vestul Siriei, scrie AFP."Potrivit surselor noastre, 101 membri ai regimului au fost neutralizați,…

- Turcia a amenintat sambata cu represalii in cazul in care avanposturile sale militare, dintre care trei au fost incercuite de fortele regimului Bashar al-Assad, vor fi atacate in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria, informeaza AFP. In acord cu Rusia, sustinatoarea strategica a…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Turcia ar putea lansa o noua operațiune militara in provincia Idlib, aflata in nord-vestul Siriei, daca situația nu va fi rezolvata in curand, a avertizat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza site-ul agenției Reuters, poteivit Mediafax.Forțele armate ale președintelui sirian…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizând statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…