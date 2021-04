Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a vorbit pentru prima oara dupa mult timp despre cel de-al doilea copil. Vedeta susține ca și-ar dori foarte mult sa devina mama unei fetițe, chiar daca aceasta mai are un fiu, David, pe care il iubește enorm. Insa dilema inca exista: este sau nu Andreea Matea insarcinata?

- Danubia Leiden, o avocata brazilianca in varsta de 38 de ani, s-a imbolnavit de Covid si a intrat in coma in urma complicatiilor bolii. A fost internata in terapie intensiva, in coma, și a nascut o fetița, informeaza ilmessaggero.it . Nașterea incredibila a avut loc intr-un spital din Chapeco, in sudul…

- O gravida din comuna Stejaru a nascut, marti, in ambulanta, in drum spre spital, asistata de trei paramedici, informeaza ISU Teleorman, relateaza Agerpres. "Echipajul SMURD Rosiorii de Vede, format din paramedicii plt. maj. Bodil Marius, plt.maj. Gargarita Florin si plt.maj. Draghici Marius,…

- In multe familii exista situații sociale care pot pune in pericol viața copiilor. Charlee, in varsta de 2 ani, a fost plasata in grija bunicii sale, din anumite motive. Dar, intr-o zi, bunica fetei a plecat de acasa, lasand fetița singura.Charlee a ieșit din casa, probabil in cautarea bunicii sale,…

- Veste mare in lumea showbiz-ului internațional! Emma Stone este insarcinata, iar zvonul a fpst confirmat de apropiați ai vedetei. Ba mai mult, imaginile cu burtica de gravida a actriței vorbesc de la sine.