Fetiță, abuzată vreme de cinci ani de propriul părinte O copila a trait un calvar vreme de 5 ani, fiind abuzata de propriul osrintet! Totul a inceput cand copila avea 12 ani, iar parinții au divorțat. Fata a fost incredințata mamei și statea la tatal ei in unele zile, dupa un program stabilit de instanța. Individul a abuzat-o in mod repetat, vreme de 5 ani, susțin procurorii. Profita cand fata mergea la duș și iși justifica gesturile spunandu-i ca o invața sa aiba grija de corpul ei. Adolescenta a marturisit abia in vara aceasta prin ce trecea, iar acum barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de agresiune sexuala in forma continuata. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

