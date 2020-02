Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii de Twitter au observat ca emblema Space Force a Pentagonului, prezentata de presedintele american Donald Trump, este neobisnuit de asemanatoare cu insigna din serialul SF „Star Trek“, potrivit BBC.

- „Preocuparea indelungata de sfintenie iti impune o convalescenta de cativa ani. Te apuca atunci dorinta de a-ti plimba tristetile sub alte ceruri, de a te intari sub alt azur. Infinitul sfinteniei dezvolta, prin reactie, nevoia de spatiu. Ai vrea sa te intinzi intr-o verdeata si sa privesti cerul fara…

- Premierul Ludovic Orban a transmis, cu ocazia Craciunului, ca Sarbatoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos are puterea binecuvantata de a ne face mai buni, mai empatici si mai solidari. "Spiritul Craciunului, colindele si traditiile ne bucura din nou sufletul si renasc dorinta de a oferi, la randul…

- Un roman de 64 de ani care traia pe strada la Milano a murit in frig, saptamana trecuta, in fața unei stații de metrou, scrie Corriere.it. A refuzat ajutorul pana in ultimul moment, spunand ca intenționeaza sa se intoarca in țara sa, Romania. Tudor Nica, un roman de 64 de ani, aflat in scaun cu rotile,…

- Consiliul Judetean Buzau apeleaza la solutii mai putin obisnuite pentru a dota cu aparatura Spitalul Judetean Buzau, institutie aflata in subordine. Recent, printr-o rectificare bugetara, celui mai mare spital din judet i-a fost alocata suma de 232.736 de euro, bani obtinuti prin vanzarea unui teren…

- Alexandra Maceșanu a disparut pe 14 aprilie, iar Alexandra Maceanu pe 24 iulie. Una dintre vocile cazului din Caracal este Alexandru Cumpanașu, ruda cu cea de-a doua victma. Candidatul independent, ieșit din primul tur din cursa pentru Cotroceni, a postat, recent, ca se va lupta in continuare pentru…

- Corinna Schumacher a spus in interviul acordat pentru revista germana "She" ca veștile despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher sunt atat de puține si rare tocmai la dorința acestuia. "Puteți fi siguri ca se afla pe cele mai bune maini și ca facem tot ce putem pentru a-l ajuta. Va…