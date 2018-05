Stiri pe aceeasi tema

- Ele sunt tinerele care și-au pierdut viața in cumplitul accident feroviar de la Jibou Tragedie joi seara langa orașul Jibou din județul Salaj. Un autoturism in care se aflau cinci tinere din județul Maramureș a fost izbit de un tren. In urma impactului, patru dintre tinere au murit pe loc, iar a cincea…

- Trei tinere cu varste intre 17 si 19 ani au pierit, iar o a patra a fost grav ranita, sambata seara, intr-un teribil accident petrecut in Teleorman. Vezi si: Una dintre tinerele implicate in accidentul din Teleorman a scris "murim" pe Snapchat inainte de tragedie Fetele, unele dintre…

- O adevarata tragedie s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in localitatea Nasturelu. Trei fete au murit, dupa ce cea aflata la volan a pierdut controlul asupra masinii si s-au rasturnat in afara drumului, apoi masina a lovit puternic un zid.

- "Poetica tusuluildquo;. Asa se numeste expozitia de pictura in tus deschisa pe 3 mai la Art Gallery Constanta, rod al unui curs sustinut la Centrul de Arte Vizuale Constanta de catre conf. univ. dr. Ion Codrescu pentru fostii sai studenti si masteranzi de la Facultatea de Arte a Universitatii "Ovidiusldquo;.…