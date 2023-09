Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 28 august, a fost prima zi a turneului de handbal Fun Sports Cup, de la Brașov, pentru echipele de juniori III și IV. Dupa cum deja v-am anunțat, CS Campina participa cu doua echipe de fete la acest turneu - juniori III (antrenor Daniel Vasile) și juniori IV (antrenor Denisa Toma).

- La finalul acestei luni, echipele feminine de handbal juniori III și juniori IV ale CS Campina, antrenate de Daniel Vasile, respectiv, Denisa Toma, vor participa la Brașov la una dintre cele mai importante competiții juvenile de handbal din țara noastra - Cupa Fun Sports.

- In perioada 27-31 august, la Brașov are loc unul dintre cele mai puternice turnee juvenile de handbal din Romania. CS Campina va participa cu doua echipe la acest turneu, lucru despre care v-amk informat in urma cu ceva timp, aici .

- Duminica, 23 iulie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti au oprit in trafic o autoutilitara, condusa de catre un sofer prahovean in varsta de 35 de ani.In autoutilitara se mai aflau alti 4 ocupanti, barbati cu varste cuprinse intre 23 si 41 de ani, din Buzau si Prahova.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis noi atentionari Cod galben de inundatii, valabile pana duminica seara pe rauri din judetele Buzau, Prahova, Dambovita si Arges, conform Agerpres.Potrivit hidrologilor, pana la ora 20:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor…

- Meteorologii au emis avertizari Cod galben si portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, pentru toata tara, incepand de duminica.Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis o atentionare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, valabila duminica, in…

- Candidații la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” din opt județe - Brașov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovița, Galați, Vrancea și Prahova - vor susține de-a lungul lunii august o parte din probele de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” din Campina.

- Conform prognozei de specialitate emise de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) , pe parcursul acestei zile, intre orele 12:00 - 00:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe rauri din bazinele…