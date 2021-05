Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații reia campania gratuita de vaccinare anti-HPV, care previne cancerul de col uterin, a fetelor cu varste intre 11 și 14. Direcțiile de Sanatate Publica au primit deja 40.000 de doze de vaccin impotriva HPV, urmand sa fie distribuite medicilor de familie. Parinții pot cere medicului…

- Ministrul sanatații, Ioan Mihaila, a declarat duminica, referindu-se la posibilitatea ca fostul ministru Vlad Voiculescu sa fie angajat in Ministerul Sanatații, ca nu are „nimic impotriva” daca aceasta este decizia lui. „Daca Vlad va hotari sa vina sa ajute, nu am nimic impotriva. Dar așteptam sa vedem…

- Medicul Valeriu Gheorghița a anunțat ca romanii se vor putea imuniza antiCovid-19 direct la medicii de familie. Activitatea de vaccinare in cabinetele medicilor de familie este stabilita sa demareze in ultima saptamana a lunii aprilie. Pana atunci, Romania va primi cantitați importante de vaccinuri.…

- Campania de vaccinare ar putea avea un ritm mai alert incepand din aprilie, cand primele doze de vaccin Johnson&Johnson vor ajunge in Romania, cu posibilitatea de a fi administrate și de medicii de familie. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. “Acest vaccin…

- Centrul de Vaccinare deschis la Romexpo a fost sancționat cu 20.000 de lei, iar medicul coordonator și asistentul medical au primit fiecare cate o amenda in valoare de 2.000 de lei, dupa ce tanarul din Capitala, imunizat inițial cu Pfizer, a primit la rapel Moderna. O echipa de inspectori din cadrul…

- Alianța pentru Uniunea Romanilor (AUR) susține ca pașaportul de vaccinare pe care Comisia Europeana vrea sa il impuna este discriminatoriu. Reprezentanții AUR considera ca introducerea unui pașaport digital de vaccinare anti-COVID-19 limiteaza libertatea de mișcare a cetațenilor europeni. Astfel, cei…